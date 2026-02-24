বেসরকারি সংস্থা পপিতে চাকরির সুযোগ

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)–তে ৫ ক্যাটাগরির পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বিজ্ঞপ্তিতে পদসংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ মার্চ ২০২৬।
১. পদের নাম: সহকারী কর্মসূচি ব্যবস্থাপক (ঋণ কার্যক্রম)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর। সংশ্লিষ্ট পদে ২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমে ন্যূনতম ৭ বছরের অভিজ্ঞতাসহ কমপক্ষে ৪টি শাখা পরিচালনার অভিজ্ঞতা।
বেতন
শিক্ষানবিশকালে ৫২,২৯৬ টাকা ও স্থায়ীকরণের পর ৫৭,৭৭৪ টাকা।
বয়স
সর্বোচ্চ ৪৭ বছর।
২. পদের নাম: শাখা ব্যবস্থাপক (ঋণ কার্যক্রম)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর। ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমে শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে ন্যূনতম ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন
শিক্ষানবিশকালে ৪৩,৭২৮ টাকা ও স্থায়ীকরণের পর ৫০,৮৮২ টাকা।
বয়স
সর্বোচ্চ ৪৩ বছর।
৩. পদের নাম: সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক (হিসাব)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: হিসাববিজ্ঞানে স্নাতক/স্নাতকোত্তর। সংশ্লিষ্ট পদে ১-২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। এমএস ওয়ার্ড ও এক্সেল কাজে দক্ষতা থাকতে হবে এবং বাংলা ও ইংরেজি টাইপ করায় অভিজ্ঞ হতে হবে।
বেতন
শিক্ষানবিশকালে ৩৩,১২০ টাকা ও স্থায়ীকরণের পর ৩৯,১৩০ টাকা।
বয়স
সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
৪. পদের নাম: মাঠ কর্মকর্তা (ঋণ কার্যক্রম)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর। অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই; তবে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট পদে অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন
শিক্ষানবিশকালে ২৫,৫৭২ টাকা ও স্থায়ীকরণের পর ৩০,৭৬৮ টাকা (লাঞ্চ ভাতাসহ)।
বয়স
সর্বোচ্চ ২২–৩৫ বছর।
৫. পদের নাম: মাঠ সহকারী (ঋণ কার্যক্রম)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি। অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই; তবে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট পদে অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন
শিক্ষানবিশকালে ২০,৮৮০ টাকা ও স্থায়ীকরণের পর ২৫,৫৭০ টাকা (লাঞ্চ ভাতাসহ)।
বয়স
সর্বোচ্চ ২২-৩৫ বছর।
আগ্রহী প্রার্থীগণকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত মানবসম্পদ বিভাগ, পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি), ৫/১১-এ, ব্লক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, ঠিকানায় ডাকযোগে/কুরিয়ারে পাঠাতে হবে। প্রধান কার্যালয়ে সরাসরি আবেদন পত্র গ্রহণ করা হয়। খামের ওপরে অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
২০০ টাকা
১. সকল পদের জন্য শিক্ষানবিশকাল ছয় মাস।
২. নিয়োগের জন্য মনোনীত হলে প্রার্থীদের জামানত বাবদ পদ অনুযায়ী, শাখা ব্যবস্থাপক ও সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক ২৫,০০০ টাকা, মাঠ কর্মকর্তা ২০,০০০ টাকা এবং মাঠ সহকারী পদের জন্য ১৮,০০০ টাকা জমা রাখতে হবে, যা সুদসহ ফেরতযোগ্য।
৩. নির্বাচিত প্রার্থীদের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগে পপির কর্ম এলাকায় নিয়োগ দেওয়া হবে। তা ছাড়া অন্যান্য বিভাগেও কাজ করার আগ্রহ থাকতে হবে।
৪. শুধু মাঠ কর্মকর্তা এবং মাঠ সহকারী পদের প্রার্থীদের নরসিংদী, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রংপুর ও ঢাকা কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন ওয়েবসাইটে।