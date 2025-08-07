বিদ্যুৎ কোম্পানিতে চাকরি, বেতন ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা

পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসিতে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের অন্যতম এই বিদ্যুৎ কোম্পানি একটি পদে জনবল নিয়োগ দেবে। ৩ আগস্ট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে আবেদন করতে পারবেন।
পদ সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল অথবা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি। এ ক্ষেত্রে সিজিপিএ–৫–এর মধ্য ৩ দশমিক ৫ অথবা সিজিপিএ–৪–এর মধ্য ২ দশমিক ৫ পেতে হবে। আর পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উর্ত্তীর্ণ হতে হবে।
বিদ্যুৎ খাতে ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনায় কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে বিদ্যুৎ খাত বাদে অন্য পেশায় হলে অভিজ্ঞতা হতে হবে ২০ বছর।
বিদ্যুৎ সঞ্চালন গ্রিডের সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেওয়া। নকশা ও পরিকল্পনা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা। প্রকল্প বাস্তবায়নের আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করা।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৬০ বছর।
১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। এর সঙ্গে বাড়িভাড়া, উৎসব বোনাস, বৈশাখী ভাতাসহ অন্যান্যা সুবিধা।
আবেদনে আগ্রহী প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, ছবি এবং ২০০ টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটসহ আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট বোর্ডের কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের বিস্তারিত তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন।
২৪ আগস্ট ২০২৫।