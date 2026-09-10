নিয়োগ

গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজে চাকরি, অবসরপ্রাপ্তদেরও আবেদনের সুযোগ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজে ৬ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে মোট পদসংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: অধ্যাপক

বিভাগ: নবজাতক ও শিশু, প্যাথলজি, মেডিসিন

২. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক

বিভাগ: নবজাতক ও শিশু, প্যাথলজি, এনাটমি

৩. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক

বিভাগ: নবজাতক ও শিশু, ফার্মাকোলজি, এনাটমি, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন

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৪. পদের নাম: কিউরেটর

বিভাগ: এনাটমি

৫. পদের নাম: রেজিস্ট্রার

বিভাগ: মেডিসিন, সার্জারি, চক্ষু, ইএনটি

৬. পদের নাম: লেকচারার

বিভাগ: ফার্মাকোলজি, ফরেনসিক মেডিসিন অ্যান্ড টক্সিকোলজি, প্যাথলজি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

বিএমডিসি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

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বেতন-ভাতা

আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীগণকে তাদের সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের ফটোকপি, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, ন্যাশনাল আইডি ও পূর্ণ জীবনবৃত্তান্তসহ লিখিত আবেদনপত্র ডাকযোগে অথবা সরাসরি জমা দিতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা: অধ্যক্ষ, গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ, মির্জানগর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪।

আবেদনের শেষ তারিখ

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ কর্ম দিবসের মধ্যে আবেদন করতে হবে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে।

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শর্তাবলি

১. আবেদনপত্রের খামের ওপর পদের নাম অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। যেকোনো ধরনের সুপারিশ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

২. সরকারি চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকেরাও আবেদন করতে পারবেন।

৩. চাকরিরত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

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