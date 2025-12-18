নিয়োগ

বিআরটিএতে ইন্টার্নশিপ, মাসে ভাতা ১০ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বিআরটিএ-সংশ্লিষ্ট সেবামূলক কার্যক্রমবিষয়ক ইন্টার্নশিপের সুযোগ দিচ্ছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। ৩ মাস মেয়াদি এই ইন্টার্নশিপ শেষে ইন্টার্নকে সনদ প্রদান করা হবে।। আবেদনের শেষ সময় ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫।

ইন্টার্নশিপের বিস্তারিত

বিষয়: বিআরটিএ–সংশ্লিষ্ট সেবামূলক কার্যক্রম (অটোমোবাইল অথবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়সংশ্লিষ্ট ডিগ্রিধারীদের জন্য)

মেয়াদ: ৩ মাস

পদসংখ্যা: ০১

মাসিক ভাতা: ১০,০০০ টাকা

আবেদনের যোগ্যতা

১. যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা বর্ণিত পরীক্ষায় অবতীর্ণ (Appeared) হতে হবে। Appeared প্রার্থীদের পরীক্ষায় Appeared মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

২. স্নাতক/স্নাতকোত্তর/সমমান ডিগ্রি অর্জনের ০২ (দুই) বছরের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

বিআরটিএর ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফরম ডাউনলোড করে যথাযথভাবে পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সংযুক্তপূর্বক অফিস চলাকালীন ডাকযোগে/সরাসরি চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বনানী, ঢাকা বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে।

শর্তাবলি

১. একজন প্রার্থী শুধু একবার ইন্টার্নশিপ করতে পারবেন।

২. কোনো আবেদনকারী অন্য কোনো কর্মে নিয়োজিত থাকলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি সনদ দাখিল করতে হবে।

৩. ইন্টার্নশিপ নীতিমালা, ২০২৩–এর শর্তানুযায়ী প্রার্থী ইন্টার্নশিপ সমাপনান্তে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বা এর অধীন কোনো দপ্তর/সংস্থায় বা অন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রাপ্তির দাবি করতে পারবেন না।

আবেদনের শেষ তারিখ

২৯ ডিসেম্বর ২০২৫

