মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে চাকরি, পদ ৩২

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ১১ গ্রেডের পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ৩২। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ জুন ২০২৬।
পদের নাম: উপপরিদর্শক
পদসংখ্যা: ৩২
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা
কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; অবিবাহিত হতে হবে।
উচ্চতা (অন্যূন): পুরুষ ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি বা ১.৬৩ মিটার; মহিলা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি বা ১.৫৭ মিটার।
বুকের মাপ (অন্যূন): উভয় ক্ষেত্রে ৩০ ইঞ্চি বা ৭৬ সেমি, সম্প্রসারিত ৩২ ইঞ্চি বা ৮১ সেমি।
ওজন (অন্যূন): পুরুষ-৫৩ কেজি, মহিলা-৪৬ কেজি।
১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।
আবেদন ফি
১৬৮ টাকা।
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৩ জুন ২০২৬, সকাল ১০:০০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৩০ জুন ২০২৬, বিকেল ৫:০০ টা।