বেসরকারি সংস্থায় ১০১ পদে চাকরির সুযোগ

বেসরকারী সংস্থা গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে ৭ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদ সংখ্যা ১০১। বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে। নারী, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রার্থীদের আবেদন করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সহকারী পরিচালক-কার্যক্রম
পদ সংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৯৫,৮৫০-১,১০,২৪৯ টাকা (আলোচনা সাপেক্ষে)।
বয়সসীমা: ৩৫-৪৫ বছর।
২. পদের নাম: সহকারী পরিচালক -এসএমই
পদ সংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৯৫,৮৫০-১,১০,২৪৯ টাকা (আলোচনা সাপেক্ষে)।
বয়সসীমা: ৩৫–৪৫ বছর।
৩. পদের নাম: আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
পদ সংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: ৮৫,৯৩৮ টাকা (শিক্ষানবীশকালে ৮২,০৬১ টাকা)।
বয়সসীমা: ৩০-৪৫ বছর।
৪. পদের নাম: এলাকা ব্যবস্থাপক
পদ সংখ্যা: ০৭
বেতন স্কেল: ৬১,৬২৮ টাকা (শিক্ষানবীশকালে ৫৮,৯০৯ টাকা)।
বয়সসীমা: ৩০-৪৫ বছর।
৫. পদের নাম: এলাকা ব্যবস্থাপক
পদ সংখ্যা: ২০
বেতন স্কেল: ৪৯,৪৭৪ টাকা (শিক্ষানবীশকালে ৪৭,৩৩২ টাকা)।
বয়সসীমা: ৩০-৪০ বছর।
৬. পদের নাম: সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক
পদ সংখ্যা: ২০
বেতন স্কেল: ৩৮,৫৩৫ টাকা (শিক্ষানবীশকালে ৩৬,৯১৪ টাকা)।
বয়সসীমা: ২৫-৩৫ বছর।
৭. পদের নাম: লোন অফিসার
পদ সংখ্যা: ৫০
বেতন স্কেল: ৩৪,৮৮৭ টাকা (শিক্ষানবীশকালে ৩৩,৪৪০ টাকা)।
বয়সসীমা: ২৫-৩৫ বছর।
শিক্ষানবীশকাল
৩-৬ মাস
আবেদনের নিয়ম
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র উপ-পরিচালক-মানব সম্পদ ও প্রশাসন, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, দূর্গাপুর রোড, হলদীবাড়ী, পার্বতীপুর-৫২৫০, দিনাজপুর বরাবর সরাসরি অথবা ডাক/কুরিয়ার যোগে প্রেরণ করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে।
বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ: ৮ মে ২০২৬