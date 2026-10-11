ঢাকা কর অঞ্চল ২৫–এর অধীনে চাকরি, পদ ৬১, বেতন স্কেল ২০০০০ থেকে ২৪০০০ টাকা

ঢাকা কর অঞ্চল ২৫–এর অধীনে ১৩ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৬১। আবেদনের শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর ২০২৬।
১. পদের নাম: ব্যক্তিগত সহকারী
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–১৩) ২৪,০০০–৫৮,০০০ টাকা।
২. পদের নাম: প্রধান সহকারী
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–১৩) ২৪,০০০–৫৮,০০০ টাকা।
৩. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ১৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–১৪) ২৩,৫০০–৫৬,৮০০ টাকা।
৪. পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–১৪) ২৩,৫০০–৫৬,৮০০ টাকা।
৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–১৬) ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা।
৬. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–২০) ২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা।
বয়সসীমা
১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীকে ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
১ থেকে ৫ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;
৬ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।
আবেদনপত্র জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৮ অক্টোবর ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৫ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৪টা।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।