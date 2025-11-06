বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৪১

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও নিয়ন্ত্রণাধীন পাঁচটি শাখা জাদুঘরে ৪১টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৯ম থেকে ১৬তম গ্রেডের এসব পদে স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় ক্যাটাগরির পদ রয়েছে। ৩ নভেম্বর আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমা শুরু হয়েছে।
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
১. সহকারী কিপার (আরবি বা ফারসি)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
২. সহকারী কিপার (উদ্ভিদবিদ্যা)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
৩. সহকারী কিপার (ইতিহাস ও ধ্রুপদি শিল্পকলা)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
৪. প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
৫. প্রকাশনা অফিসার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
৬. উপসহকারী প্রকৌশলী (পুরকৌশল)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)
৭. সুপারভাইজার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড–১১)
৮. ট্যাক্সিডার্মিস্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড–১১)
৯. ড্রাফটসম্যান
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১১,৩০০–২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড–১২)
১০. প্রদর্শক প্রভাষক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
১১. সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
১২. যানবাহন পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
১৩. সার্ভেয়ার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
১৪. উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
১৫. প্রকাশনা সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
১৬. সংরক্ষণ সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
১৭. কারিগরি সহকারী (সংরক্ষণ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
১৮. ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৯. সাবস্টেশন মেকানিক
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
২০. অভ্যর্থনাকারী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
২১. বিক্রয় সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
২২. রেকর্ড কিপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
২৩. টেলিফোন অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
আবেদন ফি: ৯ম ও ১০ম গ্রেডে ২২৩ টাকা, ১১তম থেকে ১২তম গ্রেডে ১৬৮ টাকা, ১৩তম থেকে ১৬তম গ্রেডে ১১২ টাকা, ১৭তম থেকে ২০তম গ্রেডে ৫৬ টাকা।
১. সহকারী রসায়নবিদ (অস্থায়ী পদ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
২. সহকারী নিবন্ধন অফিসার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)
৩. উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
৪. নিবন্ধন সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
৫. সংরক্ষণ সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
৬. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
৭. হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১. সহকারী কিপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
২. হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১. কেয়ারটেকার কাম ইউডিএ (অস্থায়ী)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
১. উপসহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক) (অস্থায়ী পদ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)
১. সহকারী কিপার (জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা) (অস্থায়ী পদ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
২. সংরক্ষণ সহকারী (অস্থায়ী পদ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
১৮–৩২ বছর।
এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
৯ম ও ১০ম গ্রেড: ভ্যাটসহ ২২৩ টাকা
১১তম থেকে ১২তম গ্রেড: ভ্যাটসহ ১৬৮ টাকা
১৩তম থেকে ১৬তম গ্রেড: ভ্যাটসহ ১১২ টাকা
১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড: ভ্যাটসহ ৫৬ টাকা
*অনগ্রসর নাগরিক (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের) প্রার্থীদের (সব গ্রেড) জন্য ভ্যাটসহ ৫৬ টাকা।
আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৩ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৩ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল পাঁচটা।
বিস্তারিত দেখুন এই লিংকে।