নিয়োগ

পিআইবিতে ৩য় থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৩৮

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) রাজস্ব খাতে ২৭ ক্যাটাগরির ৩৮টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩য় থেকে ২০তম গ্রেডে এসব নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হবে ২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. পরিচালক (গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ)

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)

বয়সসীমা: ৪০-৪৫ বছর পর্যন্ত। অভিজ্ঞ প্রার্থীর ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য।

২. সহযোগী সম্পাদক

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)

বয়সসীমা: ৪০-৪৫ বছর পর্যন্ত। অভিজ্ঞ প্রার্থীর ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য।

৩. অধ্যাপক

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা (গ্রেড-৪)

বয়সসীমা: ন্যূনতম ৪২ বছর।

Also read:১০ ব্যাংক ও ১ আর্থিক প্রতিষ্ঠান নেবে ১৮৮০ অফিসার, ফি ২০০

৪. সিনিয়র রিসার্চ অফিসার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-৫)

বয়সসীমা: ৩০–৪০ বছর।

৫. সহযোগী অধ্যাপক

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-৫)

বয়সসীমা: ন্যূনতম ৩৮ বছর।

৬. গবেষণাবিশেষজ্ঞ (তথ্যপ্রযুক্তি)

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ৪৩,০০০- ৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-৫)

বয়সসীমা: ন্যূনতম ৩৮ বছর।

৭. উপপরিচালক (প্রশাসন)

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০- ৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

বয়সসীমা: ৩০–৩৫ বছর।

৮. প্রশিক্ষক

পদসংখ্যা: ০২

বেতন স্কেল: ৩৫৫০০-৬৭০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

বয়সসীমা: ৩২ বছর।

৯. জ্যেষ্ঠ গবেষক

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা (গ্রেড-৭)

বয়সসীমা: ৩০–৩৫ বছর।

Also read:মেডিকেল ও ডেন্টালে ভর্তির নীতিমালা প্রকাশ, নম্বর কাটাসহ যে যে পরিবর্তন

১০. নির্বাহী অফিসার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ২৩০০০-৫৫৪৭০ টাকা (গ্রেড-৮)

বয়সসীমা: ৩৫ বছর পর্যন্ত।

১১. সহকারী প্রশিক্ষক

পদসংখ্যা: ০২

বেতন স্কেল: ২২,০০০- ৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

বয়সসীমা: ৩২ বছর পর্যন্ত।

১২. কনিষ্ঠ প্রশিক্ষক

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ২২,০০০- ৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

বয়সসীমা: ৩২ বছর পর্যন্ত।

১৩. গবেষক

পদসংখ্যা: ০৪

বেতন স্কেল: ২২,০০০- ৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

বয়সসীমা: ৩২ বছর পর্যন্ত।

১৪. সহসম্পাদক

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ২২,০০০- ৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

বয়সসীমা: ৩২ বছর পর্যন্ত।

Also read:৪৮তম বিশেষ বিসিএসে আর পদ বাড়ানোর সুযোগ নেই

১৫. অংকন শিল্পী

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ২২,০০০- ৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

বয়সসীমা: ৩২ বছর পর্যন্ত।

১৬. প্রতিবেদক

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ২২,০০০- ৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

বয়সসীমা: ৩২ বছর পর্যন্ত।

১৭. টেকনিক্যাল সুপারভাইজার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০- ৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

বয়সসীমা: ৩২ বছর পর্যন্ত।

১৮. সম্পাদনা সহকারী

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

বয়সসীমা: ৩২ বছর পর্যন্ত।

১৯. সংশোধক

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)

বয়সসীমা: ৩২ বছর পর্যন্ত।

২০. কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)

বয়সসীমা: ৩২ বছর পর্যন্ত।

২১. ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)

বয়সসীমা: ৩২ বছর পর্যন্ত।

Also read:বিআইডব্লিউটিএতে বড় নিয়োগ, নেবে ২১৪ জন

২২. অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ০২

বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

বয়সসীমা: ৩২ বছর পর্যন্ত।

২৩. ডেসপাচ রাইডার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ৮৮০০-২১৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)

বয়সসীমা: ৩২ বছর পর্যন্ত।

২৪. অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ০৭

বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

বয়সসীমা: ৩২ বছর পর্যন্ত।

২৫. নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ০৭

বেতন স্কেল: ৮,২৫০- ২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

বয়সসীমা: ৩২ বছর পর্যন্ত।

২৬. পরিচ্ছন্নতাকর্মী

পদসংখ্যা: ০৭

বেতন স্কেল: ৮,২৫০- ২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

বয়সসীমা: ৩২ বছর পর্যন্ত।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

০১ থেকে ১৮ নং পর্যন্ত পদের আবেদন ফি ২০০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ২৩ টাকাসহ মোট ২২৩ টাকা;

১৯ থেকে ২২ নং পর্যন্ত পদের আবেদন ফি ১০০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা;

২৩ থেকে ২৬ নং পর্যন্ত পদের আবেদন ফি ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ০৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

*অনগ্রসর নাগরিক (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ প্রার্থীগণ) সকল গ্রেডের পদের পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

*আবেদনপত্র পূরণের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি প্রদান করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৩ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

নির্দেশনা

১. চাকরিরত প্রার্থীদের সব শর্ত সাপেক্ষে আবেদনপত্র পূরণের সময় বিভাগীয় প্রার্থীদের ঘরে টিক চিহ্ন দিতে হবে। অন্যদের ক্ষেত্রে এই সব শর্ত প্রযোজ্য নয়।

২. কম্পিউটার অপারেটর পদে ও অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা শুধু ব্যবহারিক পরীক্ষায় এবং ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

আরও পড়ুন