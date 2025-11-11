শিল্প মন্ত্রণালয়ে ৯মসহ বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৩৫

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্রের (বিটাক) রাজস্ব খাতভুক্ত ৩৫টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৯ম থেকে ১৬তম গ্রেডের ৯ ক্যাটাগরির পদে এসব নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন করতে হবে অনলাইনে।
১. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ১১ (মেকানিক্যাল-০৫, আইপিই-০৩, মেকাট্রনিকস-০২, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস-০১)
গ্রেড ও স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।
২. পদের নাম: সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।
৩. পদের নাম: হিসাবরক্ষণ অফিসার
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।
৪. পদের নাম: সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ১৩ (মেকানিক্যাল-০৫, ইলেকট্রিক্যাল-০৩, ইলেকট্রনিকস-০২, মেকাট্রনিকস-০২, অটোমোবাইল-০১)
গ্রেড ও স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)।
৫. পদের নাম: অডিটর
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)।
৬. পদের নাম: হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ০২
গ্রেড ও স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)।
৭. পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ০২
গ্রেড ও স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)।
৮. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৩
গ্রেড ও স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)।
৯. পদের নাম: নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।
বয়সসীমা: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
১-৪ নম্বর ক্রমিকের জন্য ২০০ টাকা এবং অনলাইন ফি বাবদ ২৩ টাকাসহ মোট ২২৩ টাকা।
৫-৭ নম্বর ক্রমিকের জন্য ১৫০ টাকা এবং অনলাইন ফি বাবদ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা।
৮-৯ নম্বর ক্রমিকের জন্য ১০০ টাকা এবং অনলাইন ফি বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা।
* আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা: আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১১ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ৯টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।