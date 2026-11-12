ব্যাংক এশিয়ায় অফিসার পদে চাকরির সুযোগ, আবেদন ১৯ নভেম্বরের মধ্যে

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ‘ব্যাংক এশিয়া পিএলসি’ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ব্যাংকটি তাদের ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা ‘ব্যাংক এশিয়া জেন অ্যাপ’–এর সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় ‘অফিসার (আপ টু সিনিয়র অফিসার)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত শর্তানুযায়ী যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম
অফিসার-ব্যাংক এশিয়া জেন অ্যাপ (আপ টু সিনিয়র অফিসার)
শিক্ষাগত যোগ্যতা
যেকোনো স্বীকৃত দেশি বা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই/ইইই) বা যেকোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। তবে মার্কেটিং, ম্যানেজমেন্ট বা ফিন্যান্সে স্নাতকোত্তর (এমবিএ বা সমমান) ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পেশাদার সনদ থাকলে বাড়তি সুবিধা মিলবে।
অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
ব্যাংকিং বা এমএফএস খাতে সর্বনিম্ন ২ থেকে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রার্থীর ডিজিটাল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ই-কমার্স ও পেমেন্ট গেটওয়ে বিজনেসে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পাশাপাশি ডেটা অ্যানালাইসিস, ইউআই/ইউএক্স ডিজাইন, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ও ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ অপারেশনে দক্ষতা থাকা আবশ্যক।
কর্মস্থল ও কাজের ধরন
ফুল টাইম। নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীর কর্মস্থল হবে ঢাকায়।
বেতন ও সুবিধাসমূহ
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। প্রার্থীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আকর্ষণীয় ও প্রতিযোগিতামূলক বেতন প্রদান করা হবে।
অন্যান্য সুবিধা: পারফরম্যান্স বোনাস/ইনসেনটিভ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি, স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা সুবিধা, বার্ষিক ছুটি এবং ব্যাংকের এইচআর পলিসি অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।
—আগ্রহী চাকরিপ্রার্থীরা চাকরি বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত জানতে এই লিংকে প্রবেশ করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ নভেম্বর ২০২৬।