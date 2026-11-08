আয়কর রিটার্ন গ্রহণ চলছে
আয়কর রিটার্ন গ্রহণ চলছে
নিয়োগ

ঢাকা কর অঞ্চল-১৭ এর অধীন চাকরি, পদ ৫৫

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা কর অঞ্চল-১৭ এর অধীন ১৩ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৫৫। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

২. পদের নাম: ব্যক্তিগত সহকারী

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

Also read:বিনা খরচে মালয়েশিয়ায় সরকারিভাবে ১১২ কর্মী নিয়োগ, বেতন ৫২ হাজার

৩. পদের নাম: প্রধান সহকারী

পদসংখ্যা: ১০

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

৪. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী

পদসংখ্যা: ১৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।

৫. পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১২

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।

Also read:সমুদ্রগামী জাহাজে নাবিক হওয়ার সুযোগ, সরকারি-বেসরকারি মেরিটাইম প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আহ্বান

৬. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ৭

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৯

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

বয়সসীমা

১ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর এর মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীকে ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

আবেদন ফি

১ থেকে ৬ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;

৭ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১০ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

আরও পড়ুন