এআই/প্রথম আলো
এআই/প্রথম আলো
নিয়োগ

বেসরকারি ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসে আবেদন

প্রথম আলো ডেস্ক

‘ইসলামি ব্যাংকিং উইন্ডোর ইনচার্জ (PO-SPO)’ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ওয়ান ব্যাংক পিএলসি। যেকোনো বিষয়ের স্নাতক ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ তারিখ ১৮ নভেম্বর ২০২৫।

পদের নাম: ইসলামি ব্যাংকিং উইন্ডোর ইনচার্জ (PO-SPO)

পদসংখ্যা: ১০

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে, বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে।

Also read:সহকারী শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি, পদ ১০ হাজার ২১৯, প্রথম ধাপে ৬ বিভাগে

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

ইউজিসি অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ/আরবি, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন/ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স/মার্কেটিং/ম্যানেজমেন্ট/ইকোনমিকস বা ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

প্রার্থীর কমপক্ষে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, বিশেষত কোনো স্বনামধন্য ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে কাজের ক্ষেত্রে।

Also read:পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ৬৫ পদে নিয়োগ, আবেদন শুরু

বেতন ও সুবিধা

আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদন প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীরা বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন করতে পারবেন এই লিংকে

আবেদনের শেষ তারিখ

১৮ নভেম্বর ২০২৫

Also read:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, আবেদনে অনুসরণ করতে হবে ৫টি ধাপ
আরও পড়ুন