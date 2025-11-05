বেসরকারি ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসে আবেদন

‘ইসলামি ব্যাংকিং উইন্ডোর ইনচার্জ (PO-SPO)’ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ওয়ান ব্যাংক পিএলসি। যেকোনো বিষয়ের স্নাতক ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ তারিখ ১৮ নভেম্বর ২০২৫।
পদের নাম: ইসলামি ব্যাংকিং উইন্ডোর ইনচার্জ (PO-SPO)
পদসংখ্যা: ১০
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে, বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
ইউজিসি অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ/আরবি, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন/ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স/মার্কেটিং/ম্যানেজমেন্ট/ইকোনমিকস বা ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
প্রার্থীর কমপক্ষে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, বিশেষত কোনো স্বনামধন্য ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে কাজের ক্ষেত্রে।
বেতন ও সুবিধা
আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদন প্রক্রিয়া
আগ্রহী প্রার্থীরা বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন করতে পারবেন এই লিংকে ।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৮ নভেম্বর ২০২৫