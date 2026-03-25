বিমানবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট পদে নিয়োগ

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট পদে যোগদানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৯৪ বিএএফএ কোর্সে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। পদসংখ্যা অনির্ধারিত। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ২৪ এপ্রিল ২০২৬।
পদের নাম: অফিসার ক্যাডেট
শিক্ষাগত যোগ্যতা—
১. জিডি (পি): মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ এবং পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড এ। জিসিই ও লেভেলে পদার্থ, গণিতসহ কমপক্ষে পাঁচটি বিষয়ে ন্যূনতম লেটার গ্রেড বি এবং এ লেভেলে পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড বি।
২. এটিসি/এডিডব্লিউসি: উভয় পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ এবং পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড এ। ও লেভেলে পদার্থ, গণিতসহ কমপক্ষে পাঁচটি বিষয়ে ন্যূনতম লেটার গ্রেড বি এবং এ লেভেলে পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড বি। এটিসি/এডিডব্লিউসি প্রার্থীদের শাখা এক বছর প্রশিক্ষণ শেষে নির্ধারণ করা হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা—
উচ্চতা: (পুরুষ) কমপক্ষে ৬৪ ইঞ্চি।
(মহিলা) জিডি (পি): কমপক্ষে ৬৪ ইঞ্চি, অন্যান্য শাখা: কমপক্ষে ৬২ ইঞ্চি।
বুকের মাপ: (পুরুষ) কমপক্ষে ৩২ ইঞ্চি, প্রসারণ: ২ ইঞ্চি। (মহিলা) কমপক্ষে ২৮ ইঞ্চি, প্রসারণ: ২ ইঞ্চি।
ওজন: বয়স ও উচ্চতানুযায়ী।
বয়সসীমা—
১৬ বছর ৬ মাস থেকে ২২ বছর (২৩ জুন ২০২৬ তারিখে)
আবেদনের নিয়ম—
https://joinairforce.baf.mil.bd ঠিকানায় আবেদন করতে হবে।
যোগদানের সম্ভাব্য তারিখ—
২৩ জুন ২০২৬
আবেদনের সময়সীমা—
আবেদন শুরু: ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
আবেদন শেষ: আগামী ২৫ এপ্রিল ২০২৬
