ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে চুক্তিতে নিয়োগ, পদ ৫০০০

ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ই-জোন এইচআরএম লিমিটেড। আউটসোর্সিং চুক্তিতে মোট ৫০০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
পদসংখ্যা: ৫০০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা
এইচএসসি/ সমমান ডিগ্রি থাকলে আবেদন করা যাবে।
বেতন-ভাতা
২৫,০০০-৪০,০০০ টাকা (শর্ত প্রযোজ্য)।
নিয়োগের ধরন
চুক্তিভিত্তিক (১৮ মাস)।
কর্মস্থল
৫৩ জেলায় ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে।
আবেদনের নিয়ম
form.ezjobsbd.com লিংকে প্রবেশ করে রেজিস্ট্রেশন করে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬
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