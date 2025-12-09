এটিইও পদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ‘সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার–এটিইও’ (১০ম গ্রেড) পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ ঢাকার দুটি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল সোমবার (৮ ডিসেম্বর ২০২৫) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়।
পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ৭ জানুয়ারি ২০২৬, দুপুর ১২:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা পর্যন্ত।
কেন্দ্র: ১. আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ
রেজিস্ট্রেশন নম্বর– 000085-709575
২. বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের মাল্টিপারপাস হল, আগারগাঁও,
রেজিস্ট্রেশন নম্বর– 709594-808957
১. প্রবেশপত্র হারিয়ে গেলে/নষ্ট হলে কমিশনের অথবা টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে। প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
২. পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে ১৫ মিনিট পূর্বে আসন গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট পর কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষাকক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন না। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ২ (দুই) ঘণ্টার মধ্যে কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষাকক্ষ ত্যাগ করতে পারবেন না।
৩. প্রার্থীকে একই সঙ্গে ৪টি বিষয়ের জন্য ৪টি উত্তরপত্র প্রদান করা হবে। বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও মানসিক দক্ষতা এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ের উত্তর প্রদানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উত্তরপত্র ব্যবহার করতে হবে। একই উত্তরপত্রে একাধিক বিষয়ের উত্তর প্রদান করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।
৪. পরীক্ষাকেন্দ্রে বইপুস্তক, ব্যাগ, মানিব্যাগ, হাতঘড়ি, পকেটঘড়ি, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, মোবাইল ফোন, ঘড়িসদৃশ মোবাইল ফোন, ব্যাংক কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড–সদৃশ বস্তু, অলংকারাদি বা কোনোরূপ ইলেকট্রনিক ডিভাইস আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
৫. পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীগণ কানের ওপর কোনো আবরণ রাখতে পারবেন না, কান খোলা রাখতে হবে।
৬. সাধারণ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে। সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর বা এ–জাতীয় কোনো যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না।
৭. প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যাদের শ্রুতিলেখক প্রয়োজন তাদের ২০.১২.২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে শ্রুতিলেখকের জন্য পরিচালক, ইউনিট-১১, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। প্রাপ্ত আবেদনপত্র বিবেচনান্তে কর্ম কমিশন হতে শ্রুতিলেখক মনোনয়ন দেওয়া হবে