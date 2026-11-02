রাজশাহী কর আপিল অঞ্চলে চাকরির সুযোগ

রাজশাহী কর আপিল অঞ্চলে ১৩ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১১। আবেদনের শেষ তারিখ ২৩ নভেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: ব্যক্তিগত সহকারী
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৩) ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা।
২. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৪) ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা।
৩. পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৪) ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা।
৪. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
৫. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–২০) ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা
১ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
১ থেকে ৫ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;
৬ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ৩ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদন শেষ: ২৩ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।
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