ফাইল ছবি
ফাইল ছবি
নিয়োগ

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ২৮৪

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড জনবল নিয়োগে নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিস সহায়ক পদে জনবল নিয়োগে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।

পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ২৮৪

গ্রেড: ২০

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা

আবেদনের বয়সসীমা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

Also read:স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে আর একটি নিয়োগ, ৫ পদে নেবে ১৫৪ জন

আবেদনের বয়সসীমা

০১–০৮–২০২৫ তারিখে আবেদনকারীর বয়স অনূর্ধ্ব ৩২ বছর হতে হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের কেবল অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ ও দাখিল করতে হবে। পরীক্ষার ফি বাবদ অফেরতযোগ্য ৫০/– (পঞ্চাশ) টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র দাখিল ও পরীক্ষার ফি প্রদানের বিস্তারিত নিয়মাবলি বোর্ডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

Also read:দুর্নীতি দমন কমিশনে বড় নিয়োগ, নতুন নেবে ১০১ পদে

আবেদনের শেষ তারিখ

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার, বিকেল চারটা পর্যন্ত।

Also read:সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, এইচএসসি থেকে স্নাতকোত্তরে আবেদন
আরও পড়ুন