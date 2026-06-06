রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে নিয়োগ, কাজ কক্সবাজারে

ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ফেডারেশন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সংস্থাটির সিকিউরিটি ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে ৪ জুন ২০২৬। ওই দিনই আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৮ জুন পর্যন্ত।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ফেডারেশন
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি
অন্যান্য যোগ্যতা: এনজিও সংস্থায় কাজের দক্ষতা
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ থেকে ৩ বছর
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই
কর্মস্থল: কক্সবাজার
বেতন: আলোচনাসাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে
অন্যান্য সুবিধা: উৎসব বোনাস, জীবন ও চিকিৎসা বিমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি, কর্মচারী ও তাঁদের নিকটাত্মীয়দের জন্য বার্ষিক এক লাখ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচ প্রতিপূরণসহ সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী আরও অন্যান্য সুবিধা।
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ জুন ২০২৬