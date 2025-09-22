নিয়োগ

রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ২৫ পদে চাকরির সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক

রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এর অধীন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়গুলোর সাধারণ প্রশাসনের আওতাভুক্ত ২৫টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৬ থেকে ২০তম গ্রেডের এসব পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে। শুধু রাজশাহী জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও বিবরণ

১. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ৬

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা; স্প্রেডশিট ও প্রেজেন্টেশন-এ দক্ষতা, এবং কম্পিউটারে Word Processing. Data Entry Typing-এ প্রতি মিনিটে ন্যূনতম বাংলায় ২০ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতি।

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

২. সার্টিফিকেট সহকারী

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা; এবং Word Processing. Data Entry Typing-এ প্রতি মিনিটে ন্যূনতম বাংলায় ২০ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতি।

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৩. বেঞ্চ সহকারী

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা; এবং Word Processing. Data Entry Typing-এ প্রতি মিনিটে ন্যূনতম বাংলায় ২০ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতি।

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৪. অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮২৫০-২০০১০ টাকা

৫. নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ০২

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮২৫০-২০০১০ টাকা

৬. সহকারী বাবুর্চি (সার্কিট হাউসের জন্য)

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮২৫০-২০০১০ টাকা

সব পদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা

২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের শর্তাবলি

১। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক ও রাজশাহী জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

২। নির্ধারিত আবেদন ফরমের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে হবে।

৩। কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলি পরির্বতন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন/সংশোধন/ সংযোজন/বিয়োজন ও বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীরা এ ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রবর্তিত নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

১ থেকে ৩ নং পদের ক্ষেত্রে টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ১১২ টাকা

৪ থেকে ৬ নং পদের ক্ষেত্রে টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা

আবেদনের সময়সীমা

১। আবেদন শুরুর সময় ও তারিখ: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা।

২। আবেদন শেষের সময় ও তারিখ: ২৩ অক্টোবর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

