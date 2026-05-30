নিয়োগ

প্রযুক্তি সেবাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের চাকরি, পদ ৩২৫

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

প্রযুক্তি খাতে সমন্বিত সেবা প্রদানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বিটোপিয়া গ্রুপের অধীনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৬ ক্যাটাগরির পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ৩২৫। প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
চাকরির বিবরণ—
১. পদের নাম: ট্রেইনি এক্সিকিউটিভ (সেলস)
পদসংখ্যা: ৩০০
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম উচ্চ মাধ্যমিক থেকে স্নাতক পর্যন্ত যেকোনো বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। সর্বোচ্চ এক বছরের অভিজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য হলেও নতুনরা আবেদন করতে পারবেন।
বেতন–ভাতা
১৫,০০০ টাকা (শিক্ষানবিশকাল), ২০,৫০০ টাকা (স্থায়ীকরণের পর)।

২. পদের নাম: গ্রাফিক ডিজাইনার
পদসংখ্যা: ৪
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অ্যাডোবি ফটোশপ ও ইলাস্ট্রেটরে দক্ষতা, টাইপোগ্রাফি ও কালার থিওরি সম্পর্কে ভালো ধারণা এবং শক্তিশালী পোর্টফোলিও থাকতে হবে।
বেতন-ভাতা
১৫,০০০–৩০,০০০ টাকা।
৩. পদের নাম: ভিডিও এডিটর
পদসংখ্যা: ৪
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো, আফটার ইফেক্টস বা ক্যাপকাটে দক্ষতা থাকতে হবে। শর্ট ফর্ম কনটেন্টে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন-ভাতা
১৫,০০০-৩০,০০০ টাকা।
৪. পদের নাম: গুগল অ্যাডস এক্সপার্ট ও এসইও স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: ৪
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ডিজিটাল মার্কেটিং, এসইও বা গুগল অ্যাডসে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শক্ত ইংরেজি দক্ষতা থাকলে নতুনরা আবেদন করতে পারবেন।
বেতন-ভাতা
১৫,০০০-৩০,০০০ টাকা।

এআই/প্রথম আলো

৫. পদের নাম: ইন্টারন্যাশনাল সেলস কমিউনিকেটর
পদসংখ্যা: ৮
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ইংরেজি যোগাযোগে দক্ষ হতে হবে। সেলস বা ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশনে অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো, তবে নতুনরাও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন-ভাতা
১৫,০০০-৩০,০০০ টাকা।
৬. পদের নাম: সেলস অ্যাসোসিয়েট
পদসংখ্যা: ৫
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ইংরেজিতে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে। নতুন স্নাতকেরাও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন-ভাতা
প্রতিযোগিতামূলক বেতনকাঠামো।

আবেদনের নিয়ম
https://career.betopiagroup.com/candidate/jobs ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ
১ নম্বর পদ: ২৩ জুন ২০২৬
২–৫ নম্বর পদ: ৩১ মে ২০২৬
৬ নম্বর পদ: ১০ জুন ২০২৬
বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন https://career.betopiagroup.com/candidate/jobs ওয়েবসাইটে।

