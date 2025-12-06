সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৪৫

সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের অধীনে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও বোর্ড পরিচালিত হাসপাতালগুলোর বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৪৫টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম গ্রডে এসব নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫।
পদের নাম: জুনিয়র কনসালট্যান্ট
বিভাগ: মেডিসিন
পদসংখ্যা: ১
বিভাগ: গাইনি
পদসংখ্যা: ১
বিভাগ: প্যাথলজি
পদসংখ্যা: ১
বিভাগ: রেজিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং
পদসংখ্যা: ১
বিভাগ: চক্ষু
পদসংখ্যা: ১
বিভাগ: নাক, কান ও গলা
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে এমবিবিএস পাস অথবা বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃত সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বিএমডিসি থেকে নিবন্ধনভুক্ত হতে হবে এবং সহকারী সার্জন হিসেবে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা অথবা বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃত সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকবে হবে।
বেতনস্কেল ও গ্রেড: (৬ষ্ঠ গ্রেড) ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা
পদের নাম: মেডিকেল অফিসার
পদসংখ্যা: ৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সরকার অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে এমবিবিএস ডিগ্রিসহ পাসসহ বিএমডিসি হতে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হতে হবে।
বেতনস্কেল ও গ্রেড: (৯ম গ্রেড) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
পদের নাম: সহকারী প্রোগ্রামার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সায়েন্স কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার/ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিষয়ে ২ দশমিক ২৫ সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতনস্কেল ও গ্রেড: (৯ম গ্রেড) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
পদের নাম: সিনিয়র স্টাফ নার্স
পদসংখ্যা: ৩২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা-ইন-নার্সিং সাইন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি অথবা বিএসসি ইন নার্সিং ডিগ্রি এবং বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল কর্তৃক রেজিস্টার্ড হতে হবে।
বেতনস্কেল ও গ্রেড: (১০ম গ্রেড) ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
আগ্রহী প্রার্থীরা https://job.shmrmi.gov.bd এ ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদন শুরু: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা;
আবেদন শেষ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।
অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ও নিয়মাবলি সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dmlc.gov.bd এ পাওয়া যাবে।