টিআইবিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, নেবে ১২৫ জন

‘সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫’ পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্বল্পমেয়াদে ২৫ জন ‘মাঠ তত্ত্বাবধায়ক’ এবং ১০০ জন ‘মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী’ নিয়োগ দেবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। আবেদন করা যাবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।
১. মাঠ তত্ত্বাবধায়ক
পদসংখ্যা: ২৫
সময়কাল: নভেম্বর ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ (সর্বোচ্চ ৪৫ দিন)
দায়িত্ব
মাঠ তথ্য সংগ্রহকারীর সঙ্গে নির্ধারিত এলাকা ভ্রমণ করা, তাঁদের কার্যক্রম তদারক এবং প্রতিবেদন প্রদান করা।
মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী ও গবেষণা দলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।
মাঠ তথ্য সংগ্রহকারীর সংগৃহীত তথ্য যাচাই করা ও শুদ্ধতা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনে মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা।
প্রশিক্ষণ দৈনিক ৪০০ টাকা হারে ভাতা পাবেন; দূরযাত্রার ক্ষেত্রে (বাসস্থান থেকে প্রশিক্ষণ স্থান এবং প্রশিক্ষণ স্থান থেকে বাসস্থান) প্রকৃত খরচ টিআইবির নিয়ম অনুযায়ী দেওয়া হবে;
মাঠপর্যায়ে দৈনিক ১০০০ টাকা, আবাসন ভাতা ৯০০ টাকা, খাদ্য ভাতা ৭৫০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৪৫০ টাকা হারে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, যাতায়াত ভাতা সাপ্তাহিক ছুটিসহ অন্যান্য ছুটির দিনে প্রযোজ্য নয়;
মোবাইল ফোনের বিল বাবদ মাসিক ৫০০ টাকা এবং জরিপের নির্ধারিত মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারের জন্য ইন্টারনেট বিল বাবদ মাসিক ৪০০ টাকা ভাতা দেওয়া হবে;
সর্বশেষ কর্ম–এলাকা থেকে ঢাকায় ফেরত আসার ও যাওয়ার (বাস/ট্রেন/লঞ্চ) প্রকৃত পরিবহন খরচ টিআইবির নিয়ম অনুযায়ী দেওয়া হবে।
প্রার্থীকে কমপক্ষে স্নাতক বা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে, স্নাতকোত্তর বা সমমান ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের যেকোনো বিষয়ে ডিগ্রিধারী প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ অথবা জিপিএ ২.০–এর কম (এসএসসি/এইচএসসি) এবং সিজিপিএ ২.৫ এর কম (স্নাতক/স্নাতকোত্তর) গ্রহণযোগ্য নয়।
জরিপ কাজে মাঠ পরিদর্শন ও তদারকি এবং তথ্য সংগ্রহে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; বিশেষ করে সুশাসন ও
দুর্নীতিবিষয়ক জরিপের কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২. মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী
পদসংখ্যা: ২৫
সময়কাল: নভেম্বর ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ (সর্বোচ্চ ৪৫ দিন)
নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট খানায় জরিপকাজ পরিচালনা করা।
সংগৃহীত তথ্য নির্দিষ্ট মোবাইল অ্যাপে সংরক্ষণ করা।
মাঠ তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা ও সব বিষয় অবহিত করা।
প্রশিক্ষণ চলাকালে সব প্রার্থী দৈনিক ৪০০ টাকা হারে ভাতা পাবেন; দূরযাত্রার ক্ষেত্রে (বাসস্থান থেকে প্রশিক্ষণ স্থান এবং প্রশিক্ষণ স্থান থেকে বাসস্থান) প্রকৃত খরচ টিআইবির নিয়ম অনুযায়ী দেওয়া হবে।
মাঠপর্যায়ে দৈনিক কর্মভাতা ৮০০ টাকা, আবাসন ভাতা ৭০০ টাকা, খাদ্য ভাতা ৭৫০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৩৫০ টাকা হারে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, যাতায়াত ভাতা সাপ্তাহিক ছুটিসহ অন্যান্য ছুটির দিনে প্রযোজ্য নয়।
মোবাইল ফোনের বিল বাবদ মাসিক ৪০০ টাকা এবং জরিপের নির্ধারিত মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারের জন্য ইন্টারনেট বিল বাবদ মাসিক ৪০০ টাকা ভাতা দেওয়া হবে।
সর্বশেষ কর্ম–এলাকা থেকে ঢাকায় ফেরত আসা ও যাওয়ার (বাস/ট্রেন/লঞ্চ) প্রকৃত পরিবহন খরচ টিআইবির নিয়ম অনুযায়ী দেওয়া হবে।
প্রার্থীকে কমপক্ষে স্নাতক বা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের যেকোনো বিষয়ে ডিগ্রিধারী প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ অথবা জিপিএ ২.০– এর কম (এসএসসি/এইচএসসি) এবং সিজিপিএ ২.৫–এর কম (স্নাতক/স্নাতকোত্তর) গ্রহণযোগ্য নয়;
জরিপ কাজে মাঠ থেকে তথ্য সংগ্রহে বিশেষ করে সুশাসন ও দুর্নীতিবিষয়ক জরিপের কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের টিআইবির ওয়েবলিংক -এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন