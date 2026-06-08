নৌবাহিনীতে বড় নিয়োগ, বেসামরিক পদে ২১৪ চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩০ ক্যাটাগরিতে মোট পদসংখ্যা ২১৪। আবেদন ৭ জুন থেকে শুরু হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ জুন ২০২৬।
১. কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
২. জুনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
৩. উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ৯
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৪. স্টোর হাউসম্যান
পদসংখ্যা: ৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৫. সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৭
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৬. ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৭. সহকারী এক্সামিনার
পদসংখ্যা: ৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৮. লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৯. নার্স
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
১০. অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৩৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১১. স্টোরম্যান
পদসংখ্যা: ২৭
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১২. জুনিয়র টাইম কিপার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১৩. টেলিফোন অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১৪. প্রুফরিডার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১৫. ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৭) ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।
১৬. ট্রেসার
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৭) ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।
১৭. আয়া
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৭) ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।
১৮. এমটি ক্লিনার
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৯) ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
১৯. ফায়ারম্যান
পদসংখ্যা: ৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৯) ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
২০. অফিস সহায়ক (গ্রেড-২)
পদসংখ্যা: ২৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২১. লস্কর
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২২. বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৩. ওয়ার্ডবয়
পদসংখ্যা: ৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৪. ফিল্ড হেলথ ওয়ার্কার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৫. গার্ডেনার
পদসংখ্যা: ১১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৬. অদক্ষ শ্রমিক
পদসংখ্যা: ৩৮
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৭. খাকরব
পদসংখ্যা: ৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৮. নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
২৯. কবলার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
৩০. ওয়াসারম্যান
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা
৩০ জুন ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীরা http://bndcp.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবেন।
১ থেকে ১৪ নম্বর পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ১১২ টাকা;
১৫ থেকে ৩০ নম্বর পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।
**আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৭ জুন ২০২৬, সকাল ১০.০০টা।
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৩০ জুন ২০২৬, বিকেল ৫.০০টা।