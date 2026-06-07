স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে বড় নিয়োগ, পদ ২৮০

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এ নিয়োগে অফিস সহায়ক পদে নিয়োগ দেবে। মোট পদসংখ্যা ২৮০। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ৮ জুলাই ২০২৬।
পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ২৮০
শিক্ষাগত যোগ্যতা
কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন গ্রেড: গ্রেড-২০
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
১ জুন ২০২৬ তারিখে ১৮-৩২ বছর।
প্রার্থীকে এই লিংকে প্রবেশ করে নির্ধারিত আবেদনপত্র অনলাইনে পূরণ করে আবেদন করতে হবে।
৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১০ জুন ২০২৬, সকাল ১০:০০টা।
আবেদনপত্র পূরণের শেষ তারিখ ও সময়: ৮ আগামী জুলাই ২০২৬, বিকেল ০৪:০০টা পর্যন্ত।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।