জামালপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে জনবল নিয়োগে ১০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে
নিয়োগ

জামালপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে নিয়োগ, পদ ৫৭

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় জামালপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৪র্থ থেকে ২০তম গ্রেডে ২৭ ক্যাটাগরির পদে ৫৭ জনকে নিয়োগে এ বিজ্ঞপ্তি ৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হয়। আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমা শুরু হয়েছে ১০ সেপ্টেম্বর থেকে।

পদের নাম ও বিবরণ

১। পরিচালক

পদসংখ্যা: ২

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি; কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রিসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে যুগ্ম পরিচালক বা সমমানের পদে (৫ম গ্রেডে) ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ প্রথম শ্রেণির পদে ১৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা এবং দেশি–বিদেশি জার্নালে ৮টি গবেষণা প্রকাশনা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা (গ্রেড-৪)।

আবেদনের বয়স: ৪৫ বছর

২. যুগ্ম পরিচালক

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি; কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রিসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে যুগ্ম পরিচালক বা সমমানের পদে (৫ম গ্রেডে) ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ প্রথম শ্রেণির পদে ১৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা এবং দেশি–বিদেশি জার্নালে ৮টি গবেষণা প্রকাশনা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-৫)

আবেদনের বয়স: ৪০ বছর

৩. উপপরিচালক

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রিসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে সহকারী পরিচালক বা সমমানের পদে (৯ম গ্রেডে) ৭ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতাসহ দেশি–বিদেশি জার্নালে ৪টি গবেষণা প্রকাশনা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-৫)

আবেদনের বয়স: ৩৫ বছর

৪. সহকারী পরিচালক

পদসংখ্যা: ৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রিসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি এবং শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

৫. সহকারী প্রোগ্রামার

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; কোনো পাবলিক পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

আবেদনপত্র জমার শেষ দিন ৯ অক্টোবর ২০২৫, বিকেল: ৫টা
৬. সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; কোনো পাবলিক পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

৭. মেডিকেল অফিসার

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি এবং বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের অধীন রেজিস্টার্ডভুক্ত হতে হবে।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

৮. সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিগ্রি।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

৯. সহকারী গ্রন্থাগারিক

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

১০. ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর

পদসংখ্যা: ২

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) ডিগ্রিসহ তিন বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা, তবে শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

১১. কারিগরি প্রশিক্ষক

পদসংখ্যা: ৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন কোনো পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমাধারী; কারিগরি প্রশিক্ষক (সেলাই, বুটিক ও এমব্রয়ডারি) পদটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

১২. সহকারী ফার্ম ম্যানেজার

পদসংখ্যা: ৪

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

১৩. ব্যক্তিগত সহকারী

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ছয় মাস মেয়াদি কম্পিউটার পরিচালনার সার্টিফিকেট কোর্স উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

১৪. হোস্টেল সুপার

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

১৫. সহকারী ক্যাফেটেরিয়া ম্যানেজার

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

১৬. গবেষণা সহকারী

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

১৭. মূল্যায়ন সহকারী

পদসংখ্যা: ২

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগ বা সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের কোনো বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

১৮. প্রশিক্ষণসহকারী

পদসংখ্যা: ২

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

১৯. স্টোরকিপার

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

২০. হিসাবসহকারী

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্য বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

২১. মাঠ সহকারী

পদসংখ্যা: ২

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড, ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএসহ চার বছর মেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা; অথবা কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএসহ বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন তিন বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

২২. সহকারী হোস্টেল সুপার

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএসহ উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

২৩. রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর

পদসংখ্যা: ২

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএসহ উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ (গ্রেড-১৬)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

২৪. সেলসম্যান

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএসহ উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

২৫. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার

পদসংখ্যা: ৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কম্পিউটার ব্যবহারসংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিংয়ে বাংলা ও ইংরেজিতে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ থাকতে হবে।

বেতন স্কেল ও গ্রেড : ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

২৬. অডিও ভিজ্যুয়াল টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে বিজ্ঞান বিভাগে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে মেকানিক্যাল বিষয়ে ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ২ বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

২৭. অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১০

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং শারীরিক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

আবেদনের বয়স: ৩২ বছর

নির্দেশনা

১। এই ওয়েবসাইটে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

২। চাকরির আবেদন ফরমে সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সব শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় চাকরির জন্য নির্বাচিত হলে চাকরির আবেদনে উল্লিখিত সনদ ব্যতীত চাকরির আবেদনের আগে অর্জিত অন্যান্য শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ থাকবে না।

আবেদনে সময়সীমা

১। আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সকাল: ১০টা।

২। আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৯ অক্টোবর ২০২৫, বিকেল: ৫টা।

আবেদনের বিস্তারিত দেখুন এখানে

