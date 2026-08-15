ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংকে এমটিও পদে চাকরি, শুরুতেই বেতন ৭০ হাজার

বেসরকারি ব্যাংক ডাচ্-বাংলা ব্যাংকে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও) পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে পদসংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)
শিক্ষাগত যোগ্যতা
যেকোনো বিষয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। চার বছর মেয়াদি স্নাতকে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০ (৪-এর মধ্যে) অথবা ৩.৭৫ (৫-এর মধ্যে) থাকতে হবে। প্রার্থীর শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি কিংবা সমমানের ফলাফল থাকা যাবে না।
বয়সসীমা
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।
বেতন–ভাতা
প্রবেশনকালীন সময়ে মাসে ৭০ হাজার টাকা। এক বছর পর স্থায়ীভাবে সিনিয়র অফিসার পদে যোগদানের পর মাসিক বেতন হবে ৯৭ হাজার ৪৮৩ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬
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