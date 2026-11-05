রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
নিয়োগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক পদে নেবে ১১ জন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজে সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১১। আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ নভেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল

১,০০,০০০-১,৪২,৪০০ টাকা।

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২. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক

পদসংখ্যা: ৮

বেতন স্কেল

৭১,৫০০-১,৩৪,০০০ টাকা।

বিষয়ের নাম ও সংখ্যা

ইতিহাস-১, বাংলা-১, ইংরেজি-১, রাষ্ট্রবিজ্ঞান-১, অর্থনীতি-১, ভূগোল-১, মনোবিজ্ঞান-১, নৃ–বিজ্ঞান-১, ফোকলোর-১, আইন-১, সমাজকর্ম-১

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আবেদনের নিয়ম

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ১১ সেট দরখাস্ত জমা দিতে হবে। ওয়েবসাইট থেকে নির্ধারিত আবেদনপত্র ডাউনলোড করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

২৪ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।

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