আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে চাকরি, পদ ৬৭

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৬৭টি গাড়িচালক পদে নিয়োগে প্রকাশ করা হয়েছে এ বিজ্ঞপ্তি। এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গ্রেড-১৫ (ভারী গাড়িচালক) এবং গ্রেড-১৬ (হালকা গাড়িচালক) উভয় পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। অনলাইনে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে আগামীকাল ১৪/১০/২০২৫ তারিখ থেকে।
পদের নাম, সংখ্যা ও বিবরণ—
গাড়িচালক: ৬৭টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য
ক. কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে অষ্টম শ্রেণি, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
খ. ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকা আবশ্যক।
গ. গ্রেড-১৬ এর ক্ষেত্রে হালকা ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং গ্রেড-১৫ এর ক্ষেত্রে ভারী ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।
ঘ. অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চালকেরা অগ্রাধিকার পাবেন।
আবেদনের বয়সসীমা—
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ ১৩/১০/২০২৫ তারিখে প্রার্থীর বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর ও সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে গাড়িচালক (১৫ ও ১৬তম গ্রেড)-এর নিয়োগ লিংকে ক্লিক করে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন ফি—
অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ১০০/- (একশত) টাকা আবেদন পোর্টালে প্রদর্শিত মানি ট্রান্সফার পদ্ধতি অনুসরণ করে জমা দিতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা—
অনলাইনে আবেদনপ্রক্রিয়া ১৪/১০/২০২৫ তারিখ হতে শুরু হয়ে ০৩/১১/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে। আবেদনের শেষ তারিখ ০৩ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।
পরীক্ষার তথ্য—
পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান যথাসময়ে প্রার্থীর আবেদনপত্রে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য—২০১৮ সালের ৩ জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ক্রমিকে বর্ণিত ‘গাড়ীচালক’ পদে যাঁরা ইতিপূর্বে আবেদন করেছেন, তাঁদের আবেদন বহাল থাকবে এবং পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
