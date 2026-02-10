সার্ক কৃষি কেন্দ্র চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

সার্ক কৃষি কেন্দ্রে (এসএসি) দুটি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। উভয় পদের কর্মস্থল ঢাকা। আবেদনের শেষ তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
১. পদের নাম: ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি অথবা সমমানের ডিগ্রি। ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২. পদের নাম: ওয়াচম্যান
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি অথবা সমমানের ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
ইংরেজিতে পূর্ণাঙ্গ কারিকুলাম ভিটা (সিভি), সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ছবি, সব সনদপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ‘পরিচালক, সার্ক কৃষি কেন্দ্র (এসএসি)’ বরাবর জমা দিতে হবে।
১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বেতন-ভাতা ও অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য দেখুন এই লিংকে