স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৫৫ পদে নিয়োগ, করুন আবেদন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ঝিনাইদহ সিভিল সার্জনের কার্যালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব খাতে (স্থায়ী ও অস্থায়ী) লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩১ জুলাই প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ১৫৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ঝিনাইদহ জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এ নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সুযোগ আর দুই দিন।
১. পদের নাম: পরিসংখ্যানবিদ
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান, গণিত, অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
২. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৭
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
৩. পদের নাম: স্টোরকিপার
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
৪. পদের নাম: স্বাস্থ্য সহকারী
পদসংখ্যা: ১৩৫
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বোর্ড উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
৫. পদের নাম: ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ৫
বেতনস্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন করতে পারবেন আবেদনের বিস্তারিত, আবেদনের পদ্ধতি জানতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ আগস্ট ২০২৫।