গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নিয়োগ

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৫৫ পদে নিয়োগ, করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ঝিনাইদহ সিভিল সার্জনের কার্যালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব খাতে (স্থায়ী ও অস্থায়ী) লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩১ জুলাই প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ১৫৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ঝিনাইদহ জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এ নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সুযোগ আর দুই দিন।

পদের নাম ও বর্ণনা—

১. পদের নাম: পরিসংখ্যানবিদ

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান, গণিত, অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

Also read:ভারতের সিভিল সার্ভিসে প্রকৌশলীদের আধিপত্য: মানবিক শিক্ষা কি গুরুত্ব হারাচ্ছে

২. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ৭

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

৩. পদের নাম: স্টোরকিপার

পদসংখ্যা: ৫

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

৪. পদের নাম: স্বাস্থ্য সহকারী

পদসংখ্যা: ১৩৫

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বোর্ড উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

Also read:আকর্ষণীয় বেতনে নিয়োগ দিচ্ছে বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোম্পানি

৫. পদের নাম: ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট

পদসংখ্যা: ৫

বেতনস্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন করতে পারবেন আবেদনের বিস্তারিত, আবেদনের পদ্ধতি জানতে এখানে ক্লিক করুন

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ আগস্ট ২০২৫।

Also read:বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের সুখবর দিল অন্তর্বর্তী সরকার
আরও পড়ুন