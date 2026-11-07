ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে নবম ও দশম গ্রেডে চাকরির সুযোগ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের রাজস্ব খাতভুক্ত নবম ও দশম গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৮। আবেদনের শেষ সময় ২৬ নভেম্বর।
১. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (পুর)
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল ও গ্রেড
২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
২. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)।
৩. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)।
৪. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (পুর)
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল ও গ্রেড
১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)।
৫. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)।
৬. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড
১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)।
বয়সসীমা
১৮–৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
২২৩ টাকা। তবে অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের) প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ৫৬ টাকা।
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৫ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৬ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।
বিস্তারিত দেখুন এ ঠিকানায়।