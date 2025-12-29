ইডকলে ১০৫,৮৩৯ টাকা বেতনের চাকরি, আবেদন শেষ কাল

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড ইডকল (আইডিসিওএল) ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে। আবেদনকারী প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ/এমবিএ অথবা এমএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (আইডিসিওএল)
বিভাগের নাম: ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড এনার্জি এফিসিয়েন্সি ফাইন্যান্স
পদের নাম: সিনিয়র অফিসার
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ অথবা এমএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে। এসব পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ–৩ থাকতে হবে। সিনিয়র অফিসার পদে আবেদন করতে চাইলে—
অভিজ্ঞতা: চাকরিতে ন্যূনতম ২ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন
বেতন: ১০৫,৮৩৯ টাকা। বেতনের পাশাপাশি উৎসব বোনাস, গ্র্যাচুইটিসহ অন্য সুবিধা থাকবে।
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যেকোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা আবেদনের পদ্ধতি ও আবদেনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (আইডিসিওএল) পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।