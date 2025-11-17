বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে নিয়োগ, পদ ১১

বান্দরবান জেলা পরিষদ
বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে ১১টি শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগে পুনর্বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের ৮ ক্যাটাগরির পদে এসব নিয়োগ দেওয়া হবে। শুধু বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন। বিভাগীয় প্রার্থীদের অগ্রাধিকার থাকবে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৩তম

২. গ্রন্থাগার সহকারী

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৬তম

৩. কার্যসহকারী

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: ১৬তম

৪. ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৬তম

৫. চেইনম্যান

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ২০তম

৬. অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৩

গ্রেড: ২০তম

৭. চৌকিদার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ২০তম

৮. মালি

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ২০তম

বয়সসীমা

১৮–৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

১ থেকে ৪ নম্বর পদের জন্য: ১১২ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)

৫ থেকে ৮ নম্বর পদের জন্য: ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)

* অনগ্রসর নাগরিকের (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী) সব গ্রেডের জন্য: ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)

আবেদনের শেষ সময়

আবেদন শুরু: ২৩ নভেম্বর ২০২৫

আবেদন শেষ: ১ ডিসেম্বর ২০২৫

