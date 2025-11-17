বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে নিয়োগ, পদ ১১

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে ১১টি শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগে পুনর্বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের ৮ ক্যাটাগরির পদে এসব নিয়োগ দেওয়া হবে। শুধু বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন। বিভাগীয় প্রার্থীদের অগ্রাধিকার থাকবে।
১. কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড: ১৩তম
২. গ্রন্থাগার সহকারী
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড: ১৬তম
৩. কার্যসহকারী
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড: ১৬তম
৪. ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড: ১৬তম
৫. চেইনম্যান
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড: ২০তম
৬. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৩
গ্রেড: ২০তম
৭. চৌকিদার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড: ২০তম
৮. মালি
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড: ২০তম
১৮–৩২ বছর।
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
১ থেকে ৪ নম্বর পদের জন্য: ১১২ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)
৫ থেকে ৮ নম্বর পদের জন্য: ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)
* অনগ্রসর নাগরিকের (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী) সব গ্রেডের জন্য: ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)
আবেদন শুরু: ২৩ নভেম্বর ২০২৫
আবেদন শেষ: ১ ডিসেম্বর ২০২৫