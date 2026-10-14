নরসিংদী সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে চাকরি, পদ ১১৯

নরসিংদী সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ১৩তম থেকে ১৯তম গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১১৯। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর ২০২৬।
১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
২. পদের নাম: পরিসংখ্যানবিদ
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
৩. পদের নাম: কোল্ড চেইন টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৫) ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
৪. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৫. পদের নাম: স্টোরকিপার
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৬. পদের নাম: স্বাস্থ্য সহকারী
পদসংখ্যা: ৯৭
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৭. পদের নাম: ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৮. পদের নাম: ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৯) ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
বয়সসীমা
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদন ফি
১ থেকে ৭ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;
৮ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা;
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৩০ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৫টা।
নির্দেশনা
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদগুলোর পরীক্ষা একই তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।