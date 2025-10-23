বাংলাদেশ সরকারের লোগো
বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৮৩

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এর অধীন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়গুলোয় এবং বরিশাল সার্কিট হাউসে ২০তম গ্রেডের ৮৩টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন গ্রহণ শুরু হবে ৩০ অক্টোবর এবং শেষ হবে ২৯ নভেম্বর। অনলাইন ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে প্রেরিত আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

পদের নাম ও বিবরণ

১. অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৩৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

২. নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ২৬

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

৩. পরিচ্ছন্নতা কর্মী

পদসংখ্যা: ১৬

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মোট পদের শতকরা ৮০ ভাগ পদ জাত হরিজন প্রার্থীদের জন্য বরাদ্দ থাকবে, তবে হরিজন প্রার্থী না পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে সাধারণ প্রার্থীদের মধ্যে হতে নিয়োগ প্রদান করা হবে।

৪. মালি

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৫. বেয়ারার (সার্কিট হাউস)

পদসংখ্যা: ০৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৬. বাবুর্চি (সার্কিট হাউস)

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। রান্নার কাজে অন্যূন ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৭. নিরাপত্তা প্রহরী (সার্কিট হাউস)

পদসংখ্যা: ০৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

বয়সসীমা

১৮–৩২ বছর।

বেতনস্কেল ও গ্রেড (সব পদের ক্ষেত্রে)

৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীরা এই ওয়েব সাইটে আবদেন পত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

আবেদন ফি ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা। আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ৩০ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০টা।

আবেদন শেষ: ২৯ নভেম্বর ২০২৫, বিকাল ৫টা।

