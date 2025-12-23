নিয়োগ

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি, পদ ৩৫

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় থেকে ২০তম গ্রেডের ৩৫টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং পরিচালক পদে ইতোপূর্বে যাঁরা আবেদন করেছেন তাঁদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই। আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ জানুয়ারি ২০২৬।

পদের নাম ও বিবরণ—

১. অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ক) ম্যাটেরিয়ালস্ অ্যান্ড ম্যাটালর্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ-০১
খ) ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ–০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড–৩)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫২ বছর

২. রেজিস্ট্রার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫২ বছর

৩. প্রধান প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫২ বছর

৪. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫২ বছর

৫.  পরিচালক (IQAC)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫২ বছর
৬. সহযোগী অধ্যাপক (যন্ত্রকৌশল বিভাগ)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা (গ্রেড-৪)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৮ বছর
৭. ডেপুটি চীফ মেডিক্যাল অফিসার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-৫)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর
৮. সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ক) নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ-০১
(খ) Institute of Energy Technology (IET)-০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর
৯. সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা (গ্রেড-৭)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
১০. প্রভাষক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ক) পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ-০১
খ) গণিত বিভাগ-০১
গ) ডিজাস্টার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগ–০১
ঘ) Institute of Energy Technology (IET)-০১
ঙ) Institute of Rivers, Harbor and Environmental Science (IRHES)-১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
বয়সসীমা: ১৮–৩২ বছর

১১. মেডিক্যাল অফিসার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড:  ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর
১২. হিসাবরক্ষক (আইটি বিজনেজ ইনকিউবেটর)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড:  ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর
১৪. টেকনিশিয়ান
বিভাগ/শাখা ও পদসংখ্যা: ক) সিএসই বিভাগ-০১
খ) ফটোকপিয়ার, সেন্ট্রাল ইনস্ট্রুমেন্ট ওয়ার্কশপ-০১
গ) ম্যাটেরিয়ালস্ অ্যান্ড ম্যাটালর্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ-০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর
১৫. কেয়ারটেকার (মুক্তিযোদ্ধা হল)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০- ২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর
১৬. অটো মেকানিক (যন্ত্রকৌশল বিভাগ)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর
১৭. লাইব্রেরি সহকারী (শহীদ মোহাম্মদ শাহ হল)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর
১৮. ইলেকট্রিশিয়ান (আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯০০০-২১,৮০০ টাকা (গ্রেড-১৭)
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর
১৯. সহকারী বাবুর্চি (মুক্তিযোদ্ধা হল)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর

২০. ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮৫০০-২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-১৯)
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর
২১. নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর
২২. মালি
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর
২৩. ডাইনিং বয় (মুক্তিযোদ্ধা হল)
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর
২৪. পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর

আবেদনের নিয়ম

রেজিস্টার, চুয়েটের বরাবর আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। ১ থেকে ৮ নম্বর পদের আবেদনপত্রের নির্ধারিত ফরমেট ওয়েব সাইট www.cuet.ac.bd থেকে সংগ্রহ করা যাবে। ৯-১৭ নম্বর পদের জন্য আবেদন সাদা কাগজে করতে হবে।

আবেদন ফি

৩য় থেকে ১০ম গ্রেডের পদের আবেদন ফি ২০০ টাকা;
১১তম থেকে ১২তম গ্রেডের পদের আবেদন ফি ১৫০ টাকা;
১৩তম থেকে ১৬তম গ্রেডের পদের আবেদন ফি ১০০ টাকা;
১৭তম থেকে ২০তম গ্রেডের পদের আবেদন ফি ৫০ টাকা।

সোনালী ব্যাংক লি., সিইউইটি শাখা, চট্টগ্রাম-এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৩ জানুয়ারি ২০২৬

সংশ্লিষ্ট পদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এবং শর্তাবলি ওয়েব সাইট www.cuet.ac.bd থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

