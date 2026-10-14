কমিউনিটি ব্যাংকে কাস্টমার সার্ভিস এক্সিকিউটিভ পদে চাকরি, বেতন ২৬ হাজার টাকা

বাংলাদেশ পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ‘কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি’ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘কাস্টমার সার্ভিস এক্সিকিউটিভ (এইচআর-চুক্তিভিত্তিক)’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। স্নাতক পাস প্রার্থীরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন সম্পন্ন করতে পারবেন।
সংক্ষিপ্ত তথ্য
পদের নাম: কাস্টমার সার্ভিস এক্সিকিউটিভ (এইচআর-চুক্তিভিত্তিক)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো ইউজিসি অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনে কোনো তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকা চলবে না।
অন্যান্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বয়সসীমা
বয়সসীমা: প্রার্থীর বয়স ২৩ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
অভিজ্ঞতা: পদটি মূলত নতুনদের জন্য। তবে ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্তত এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হতে পারে।
-যোগাযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দারুণ দক্ষতা থাকতে হবে।
-এমএস অফিস এবং মৌলিক আইটি ব্যবহারে পারদর্শী হতে হবে।
-উচ্চ সততা ও পেশাগত নীতিশাস্ত্র থাকতে হবে।
-বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে কাজ করার আগ্রহ থাকতে হবে।
প্রধান দায়িত্বগুলো
গ্রাহকদের আন্তরিক ও দ্রুত সেবা প্রদান করা, প্রতিষ্ঠান–সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, হিসাব খোলা, রক্ষণাবেক্ষণসহ ব্যাংকিং সেবায় সহায়তা প্রদান করা। এ ছাড়া ব্যাংকের বিভিন্ন পণ্য ও সেবা (আমানত, ঋণ, কার্ড, ডিজিটাল ব্যাংকিং ইত্যাদি) সম্পর্কে গ্রাহকদের স্পষ্ট ধারণা দেওয়া, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও কেওয়াইসিসহ অন্যান্য নিয়ন্ত্রক শর্তাবলি নিশ্চিত করার কাজ করতে হবে।
বেতন ও চাকরির ধরন
মাসিক বেতন: ২৬ হাজার টাকা।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর ২০২৬।
আগ্রহী প্রার্থীরা চাকরি বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত জানতে এই লিংকে প্রবেশ করুন।