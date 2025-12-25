এশিয়াভিত্তিক মিডিয়া কনসালটেন্ট খুঁজছে ডয়চে ভেলে একাডেমি

ডয়চে ভেলে একাডেমি এশিয়ার মিডিয়া খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, তা নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনার জন্য এশিয়াভিত্তিক মিডিয়া কনসালটেন্ট নিয়োগ দিচ্ছে। ‘ম্যাপিং অব এআই ইমপ্যাক্ট অন দ্য মিডিয়া সেক্টর ইন এশিয়া’ শীর্ষক এই কাজ জার্মানির ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিএমজেড)-এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত একটি প্রকল্পের অংশ।
ডিডব্লিউ একাডেমি জানায়, ২০২৭–২০২৯ মেয়াদের নতুন প্রকল্প চক্রের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দেশে গুণগত চাহিদা নিরূপণ করা হবে। এই গবেষণার ফলাফল একটি প্রতিবেদনে সংকলিত হবে, যা ডিডব্লিউ একাডেমির ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। নির্বাচিত কনসালটেন্টদের নিজ নিজ দেশে মিডিয়া খাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হবে।
আবেদনের যোগ্যতা
–এশিয়ার মিডিয়া খাতে অন্তত তিন বছরের প্রাসঙ্গিক কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং ডিডব্লিউ একাডেমি যে এশীয় উপ-অঞ্চলে কাজ করে, তার অন্তত একটির বাজারধারা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।
–দৈনন্দিন কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রয়োগের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
–লক্ষ্যভুক্ত দেশগুলোর অন্তত একটি স্থানীয় ভাষায় কার্যকর দক্ষতা থাকতে হবে।
–ইংরেজি ভাষায় কার্যকর দক্ষতা থাকতে হবে।
–আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং/অথবা ডিডব্লিউ একাডেমির সঙ্গে কাজ করার প্রমাণিত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
আবেদনের নিয়ম
প্রার্থীদের পিডিএফ ফরম্যাটে সিভি, সর্বোচ্চ তিন পৃষ্ঠার একটি গবেষণা ধারণাপত্র (ওয়ার্ড ফরম্যাটে) এবং দৈনিক পারিশ্রমিক ও কাজের সম্ভাব্য দিনের সংখ্যা উল্লেখ করে ই–মেইলে (helene.champagne@dw.com) আবেদন পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১২ জানুয়ারি ২০২৬
বিস্তারিত তথ্য দেখুন এই ঠিকানায়