গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ: ধূমপায়ীদের আবেদনের প্রয়োজন নেই

সাভারের গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে অভিজ্ঞ ও যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, পান ও ধূমপানে আসক্ত প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
বিশ্ববিদ্যালয়টির আইন, ফার্মেসি, মেডিক্যাল ফিজিকস অ্যান্ড বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগে একজন করে মোট ৪ জন অধ্যাপক নিয়োগ দেওয়া হবে।
এ ছাড়া মেডিক্যাল ফিজিকস অ্যান্ড বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফলিত গণিত এবং ব্যবসায় প্রশাসন (অ্যাকাউন্টিং) বিভাগে একজন করে মোট ৩ জন প্রভাষক নেওয়া হবে।
অধ্যাপক: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১৩ বছর এবং মাস্টার্স ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে ২০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। স্বীকৃত জার্নালে প্রার্থীর ন্যূনতম ১২টি প্রকাশনা থাকতে হবে।
প্রভাষক: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরেই তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না। এসএসসি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত যেকোনো তিনটি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ থাকতে হবে।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদের সত্যায়িত ফটোকপি ডাকযোগে বা সরাসরি পাঠাতে হবে। আবেদনের সঙ্গে ‘গণ বিশ্ববিদ্যালয়’-এর অনুকূলে ৫০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার (অপ্রত্যাবর্তনযোগ্য) যুক্ত করতে হবে।
আবেদনপত্র আগামী ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে ‘রেজিস্ট্রার, গণ বিশ্ববিদ্যালয়’ বরাবর পৌঁছাতে হবে। বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান বিধিমালা অনুযায়ী প্রদান করা হবে।