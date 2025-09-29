স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ঝালকাঠিতে নিয়োগ, পদ ৪৫

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ঝালকাঠি সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ৪৫টি শূন্য পদে সংশোধিত পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির (১১ থেকে ২০ গ্রেড) ৭ ক্যাটাগরির শূন্য পদে জনবল নিয়োগের এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের নাগরিক ও শুধু ঝালকাঠি জেলার বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও বিবরণ
১। কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে Standard Aptitude Test–এ উত্তীর্ণ হতে হবে।
গ্রেড ও বেতন: গ্রেড-১৩ (১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা)
২। সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিং ইত্যাদি সর্বনিম্ন প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দ থাকতে হবে। সাঁটলিপিতে সর্বনিম্ন প্রতি মিনিটে বাংলায় ৪৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৭০ শব্দ থাকতে হবে।
গ্রেড ও বেতন: গ্রেড-১৪ (১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা)
৩। পরিসংখ্যানবিদ
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান/গণিত/অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি উত্তীর্ণ হতে হবে। কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।
গ্রেড ও বেতন: গ্রেড-১৪ (১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা)
৪। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কম্পিউটার চালনায় দক্ষ হতে হবে এবং টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে বাংলায় অন্যূন ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে অন্যূন ২০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
গ্রেড ও বেতন: গ্রেড-১৬ (৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা)
৫। স্টোরকিপার
পদসংখ্যা: ০৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। নির্বাচিত প্রার্থীকে সরকারি বিধি মোতাবেক জামানত জমা প্রদান করতে হবে।
গ্রেড ও বেতন: গ্রেড-১৬ (৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা)
৬। স্বাস্থ্য সহকারী
পদসংখ্যা: ৩৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
গ্রেড ও বেতন: গ্রেড-১৬ (৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা)
৭। ল্যাবরেটরী অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
গ্রেড ও বেতন: গ্রেড-১৯ (৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা)
সব পদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা
১৫/৯/২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে বয়স।
আবেদনের শর্ত ও নির্দেশনাবলি
১। আগ্রহী প্রার্থীগণ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত নির্দেশনা মোতাবেক অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। সরাসরি/ ডাকযোগে কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
২। নিয়োগ ও কোটা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের সর্বশেষ বিধিবিধান/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জারিকৃত প্রজ্ঞাপন প্রতিপালিত হবে।
৩। সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রার্থীগণকে সরকারি বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক (নির্ধারিত বয়স সীমার মধ্যে) অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে এবং সব চাকরিরত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র (NOC)–এর মূল কপি বাধ্যতামূলকভাবে জমা দিতে হবে।
৪। যাঁরা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-স্বাঃঅধিঃ/প্রশা-২/৩য় শ্রেণি নিয়োগ-৩/২০১৮/৪৫২৫, তারিখ: ১০/০৮/২০১৮খ্রি. তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আগে আবেদন করেছেন, তাঁদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তাঁদের আবেদন সঠিক থাকলে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং তাঁদের বয়স আগের বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হবে। তাঁরা বর্তমানে জারিকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মূলে উক্ত নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং যোগ্য প্রার্থীদের উক্ত নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে।
৫। কম্পিউটার অপারেটর, সাটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে নিয়োগবিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
আবেদন ফি
১ থেকে ৬ নম্বর পদের ক্ষেত্রে ফি ১০০/–(টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১২ টাকা);
৭ নম্বর পদের ক্ষেত্রে ফি ৫০/- (টেলিটকের সার্ভিস চার্জ টাকা)
আবেদনের সময়সীমা
১। আবেদন ফরম পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে।
২। আবেদন জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ০৮ অক্টোবর ২০২৫, বিকেল ৫টা।