বেসরকারি ব্যাংকে স্নাতক পাসে চাকরি, বেতন ৩১ হাজার, দরকার নেই অভিজ্ঞতার

বেসরকারি খাতের অন্যতম ব্যাংক ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকটি কার্ডস সেলস বিভাগে ‘ট্রেইনি অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। ইস্টার্ন ব্যাংক ট্রেইনি অফিসার পদে কতজন নেবে, তা নির্ধারিত নয়। নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের জন্য বয়স নির্ধারিত নয়। ট্রেইনি অফিসার পদের কেউ চাকরি পেলে পদায়ন হবে রাজধানীতে।
১. পদের নাম: ট্রেইনি অফিসার-কার্ডস অ্যাকুইজিশন
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত
আবেদনে যোগ্যতা: স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে সদ্য স্নাতক পাস করা প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন। তাঁদের আবেদনে উৎসাহিত করা হয়েছে ব্যাংকটির পক্ষ থেকে। যোগাযোগ দক্ষতাসহ এমএস অফিস প্যাকেজের কাজ জানতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: মাসিক বেতন ৩১,০০০ টাকা। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা দেওয়া হবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের ট্রেইনি অফিসার-কার্ডস অ্যাকুইজিশন পদের জন্য এই লিংক থেকে নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জেনে Apply Now বাটনে ক্লিক করে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ট্রেইনি অফিসার-কার্ডস অ্যাকুইজিশন পদের জন্য ৫ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ আছে।