বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নেবে ৮১ জন, জেনে নিন সব তথ্য

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) রাজস্ব খাতভুক্ত বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ১১টি পদে মোট ৮১টি (স্থায়ী ও অস্থায়ী) শূন্য পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকেরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন শুরু ১০ নভেম্বর ২০২৬। আবেদনের সময় এক মাস।
১. বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা: ৫০টি (স্থায়ী ৪০, অস্থায়ী ১০)।
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০–১,০৫,৯০০ টাকা (গ্রেড-৯)।
২. গ্রন্থাগারিক: ১টি (স্থায়ী)।
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০–১,০৫,৯০০ টাকা (গ্রেড-৯)।
৩. উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুরকৌশল): ৫টি (স্থায়ী ২, অস্থায়ী ৩)।
বেতন স্কেল: ৩২,০০০–৭৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১০)।
৪. ফটোগ্রাফার: ১টি (স্থায়ী)।
বেতন স্কেল: ২৫,০০০–৬০,৫০০ টাকা (গ্রেড-১১)।
৫. কম্পিউটার অপারেটর: ৫টি (স্থায়ী ২, অস্থায়ী ৩)।
বেতন স্কেল: ২৪,০০০–৫৮,০০০ টাকা (গ্রেড-১৩)।
৬. হিসাবরক্ষক: ২টি (অস্থায়ী)।
বেতন স্কেল: ২৩,৫০০–৫৬,৮০০ টাকা (গ্রেড-১৪)।
৭. ক্যাশিয়ার: ১টি (স্থায়ী)।
বেতন স্কেল: ২৩,৫০০–৫৬,৮০০ টাকা (গ্রেড-১৪)।
৮. মোটরচালক (ভারী): ৩টি (স্থায়ী)।
বেতন স্কেল: ২২,৮০০–৫৫,২০০ টাকা (গ্রেড-১৫)।
৯. মোটরচালক (হালকা): ২টি (স্থায়ী)।
বেতন স্কেল: ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড-১৬)।
১০. স্পিডবোট চালক: ১টি (স্থায়ী)।
বেতন স্কেল: ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা (গ্রেড-১৬)।
১১. অফিস সহায়ক: ১০টি (স্থায়ী)।
বেতন স্কেল: ২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা (গ্রেড-২০)।
১. বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৎস্যবিজ্ঞানে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) অথবা প্রাণিবিজ্ঞান (মৎস্য) বা বিজ্ঞানের অন্য কোনো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
২. গ্রন্থাগারিক: গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকসহ (সম্মান) দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
৩. উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুরকৌশল): পুরকৌশলে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির ডিপ্লোমা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চাকরির বাস্তব অভিজ্ঞতা।
৪. ফটোগ্রাফার: এইচএসসি পাস এবং ফটোগ্রাফিতে ডিপ্লোমা।
৫. কম্পিউটার অপারেটর: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। এ ছাড়া কম্পিউটারে টাইপিং গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দ।
৬. হিসাবরক্ষক ও ক্যাশিয়ার: দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় বিভাগের এইচএসসিসহ হিসাবরক্ষণ বা সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।
৭. চালক ও অন্যান্য পদ: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) বা এসএসসি পাস এবং সংশ্লিষ্ট পদের ক্ষেত্রে বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স বা ট্রেড সনদসহ বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
১ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এসএসসি সনদের তথ্যই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে; অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।
আবেদন ফি
অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করার পর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে টেলিটক প্রি-পেইড মোবাইল নম্বর থেকে ফি জমা দিতে হবে:
১ থেকে ৩ নম্বর পদ: ২২৩ টাকা (আবেদন ফি ২০০ টাকা + সার্ভিস চার্জ ২৩ টাকা)।
৪ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা (আবেদন ফি ১৫০ টাকা + সার্ভিস চার্জ ১৮ টাকা)।
৫ থেকে ১০ নম্বর পদ: ১১২ টাকা (আবেদন ফি ১০০ টাকা + সার্ভিস চার্জ ১২ টাকা)।
১১ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা (আবেদন ফি ৫০ টাকা + সার্ভিস চার্জ ৬ টাকা)। (অনগ্রসর শ্রেণির অর্থাৎ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সব পদের ফি বাবদ মোট ৫৬ টাকা জমা দিতে হবে)।
আগ্রহী প্রার্থীরা fri.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। বিস্তারিত জানা যাবে প্রতিষ্ঠানের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট www.fri.gov.bd-এ।
অনলাইন আবেদন শুরু: ১০ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ ডিসেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।