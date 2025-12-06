জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে নিয়োগের সুযোগ

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ৪টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় ৭ জানুয়ারি ২০২৬। অনলাইন ব্যতীত কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
১. ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ০৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। হালকা বা ভারী যানবাহন চালনার বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা; এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি যথাক্রমে ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ এবং বাংলায় ২০ শব্দ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড
৯,৭০০-২৩,৪৯০
১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮–৩২ বছর।
আগ্রহী প্রার্থীগণ ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করেত পারবেন।
পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১২ টাকাসহ ১১২ টাকা।
অনগ্রসর (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থীরা পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ ৫৬ টাকা।
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৮ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা;
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৭ জানুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৫টা।