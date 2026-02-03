ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিতে চাকরির সুযোগ

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসিতে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। পদের নাম ‘কোম্পানি সেক্রেটারি’। প্রার্থীকে স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে আবেদনের ক্ষেত্রে। অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি।
পদের নাম: কোম্পানি সেক্রেটারি।
পদসংখ্যা: ১ জন।
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
বয়স: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: ঢাকা।
আবেদনের নিয়ম: আবেদনের পদ্ধতি ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।