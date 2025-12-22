প্রাণ গ্রুপে চাকরি, পদসংখ্যা ১০০

প্রাণ গ্রুপে অ্যাসিস্ট্যান্ট টেরিটরি সেলস ম্যানেজার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১০০। শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ তারিখ ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট টেরিটরি সেলস ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা
ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। ইংরেজিতে দক্ষতা থাকতে হবে। এমএস অফিস (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট) ব্যবহারে দক্ষতা।
কর্মস্থল
বাংলাদেশের যেকোনো স্থান
বেতন
আলোচনা সাপেক্ষ
বয়সসীমা
সর্বোচ্চ ৩০ বছর
আবেদনের শেষ তারিখ
২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
*বিস্তারিত দেখুন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে । বিস্তারিত জানতে ও আবেদনের পদ্ধতি দেখুন এখানে