বার্ষিক বেতন ২৬ লাখ টাকা: আইসিডিডিআরবিতে চাকরির সুযোগ

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইসিডিডিআর, বি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড পপুলেশন স্টাডিজ’ বিভাগের অধীন মতলব এইচডিএসএস-এর জন্য ‘পপুলেশন হেলথ রিসার্চ স্পেশালিস্ট’ পদে অভিজ্ঞ পেশাদার খুঁজছে। যোগ্য প্রার্থীরা ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও দায়িত্ব
নিযুক্ত প্রার্থীকে পপুলেশন হেলথ রিসার্চ স্পেশালিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। পদের প্রধান কাজ হবে মতলব হেলথ অ্যান্ড ডেমোগ্রাফিক সার্ভিল্যান্স সিস্টেমের সামগ্রিক গবেষণা ও মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করা। এ ছাড়া তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি আধুনিকায়ন, ডেটা রিপোর্ট তৈরি, জুনিয়র গবেষকদের মেন্টরিং এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে গবেষণার প্রস্তাবনা তৈরির দায়িত্ব পালন করতে হবে।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পরিসংখ্যান, জনমিতি, এপিডেমিওলজি, হেলথ ইকোনমিকস, পাবলিক হেলথ বা সমাজবিজ্ঞানের যেকোনো বিষয়ে ভালো একাডেমিক রেকর্ডসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। গবেষণায় সংখ্যাতাত্ত্বিক বা কোয়ান্টিটেটিভ কোর্স থাকা আবশ্যক।
অভিজ্ঞতা: জনস্বাস্থ্য বা জনমিতি–সংক্রান্ত গবেষণায় অন্তত আট বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বড় আকারের ডেটাসেট ম্যানেজমেন্ট এবং বৈজ্ঞানিক প্রকাশনায় অবদান থাকার অভিজ্ঞতা থাকা জরুরি।
দক্ষতা: নেতৃত্বের গুণাবলি এবং মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের তদারকি করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
নির্বাচিত প্রার্থীর বার্ষিক বেতন হবে ২৬,৮০,৫৫০ টাকা (বাড়িভাড়া ও যাতায়াত ভাতাসহ)। এ ছাড়া অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার মধ্যে রয়েছে—
প্রাথমিকভাবে দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে। তবে কাজের পারফরম্যান্স এবং ফান্ডের ওপর ভিত্তি করে এই মেয়াদ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীর প্রধান কর্মস্থল হবে চাঁদপুরের মতলবে, তবে নিয়মিত ঢাকা অফিসেও যাতায়াত করতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের আইসিডিডিআরবির নিজস্ব ক্যারিয়ার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদনের শেষ সময় ২০ জানুয়ারি ২০২৬।