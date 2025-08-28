নিয়োগ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে চাকরি, পদ ৩৪

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। রাজস্ব খাতে ৪ পদে মোট ৩৪ জন কর্মী নিয়োগে গত ২৬ আগস্ট এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন ১ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির বিস্তারিত বিবরণ—

১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল:  ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
গ্রেড: ১৩
আবেদনের যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ন্যূনতম ২৫ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দ হতে হবে।

২. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম–কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১৩
বেতন স্কেল:১১০০০-২৬,৫৯০ টাকা
গ্রেড: ১৩
আবেদনের যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। সাঁটলিপিতে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ন্যূনতম ৪৫ এবং ইংরেজিতে ৭০ শব্দ হতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ন্যূনতম ২৫ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দ হতে হবে।

Also read:ইউএনডিপিতে আন্তর্জাতিক ইন্টার্নশিপের সুযোগ, আবেদন চলছে

৩. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৬ আবেদনের যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ন্যূনতম ২০ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দ হতে হবে।

৪. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১২
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০ আবেদনের যোগ্যতা: মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
আবেদনে প্রার্থীর বয়স: ১৮-৩২ বছর (১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে)। তবে, ২ ও ৩ নম্বর পদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রার্থীদের বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। এসএসসি সনদের ভিত্তিতে বয়স নির্ধারিত হবে।

Also read:এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬ নিয়ে জরুরি নির্দেশনা শিক্ষা বোর্ডের

আবেদন ফি

টেলিটক প্রিপেইড নম্বর থেকে সার্ভিস চার্জসহ আবেদন ফি বাবদ ১ থেকে ৩ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা, ৪ নম্বর পদের জন্য ৫৬ টাকা অনলাইনে ফরম পূরণের অনধিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

আবেদন যেভাবে-

আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনে বিস্তারিত জানতে এ আবেদনের পদ্ধতি জানতে এখানে ক্লিক করুন।

Also read:নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনে নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরি, ৮০ পদের আবেদন শুরু ৯ সেপ্টেম্বর
আরও পড়ুন