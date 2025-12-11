বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি)
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি)
নিয়োগ

বিইউপিতে বিভিন্ন গ্রেডে চাকরি, পদসংখ্যা ১৪

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে (বিইউপি) অধ্যাপকসহ ১৪টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫।

পদের নাম ও বিবরণ
 ১. অধ্যাপক
বিষয়: ফার্মেসি
পদসংখ্যা: ১
বেতন গ্রেড: ৩য়
নিয়োগের ধরন: স্থায়ী
২. সহযোগী অধ্যাপক
বিষয়: ফার্মেসি
পদসংখ্যা: ২
বেতন গ্রেড: ৪র্থ
নিয়োগের ধরন: স্থায়ী

Also read:দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ১৮৮

৩. সহকারী অধ্যাপক
বিষয়: ফার্মেসি
পদসংখ্যা: ৩
বেতন গ্রেড: ৬ষ্ঠ
নিয়োগের ধরন: স্থায়ী
৪. প্রভাষক
বিষয়: ইংরেজি
পদসংখ্যা: ৪
বেতন গ্রেড: ৯ম
নিয়োগের ধরন: চুক্তিভিত্তিক (অধ্যয়ন ছুটিজনিত শূন্য পদের বিপরীতে)
৫. ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর
বিষয়: ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স
পদসংখ্যা: ১
বেতন গ্রেড: বিধি অনুযায়ী
নিয়োগের ধরন: চুক্তিভিত্তিক

Also read:নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই–এ চাকরি, পদ ১৩৭

৬. অফিস সহকারী কাম ডাটা প্রসেসর
পদসংখ্যা: ১
বেতন গ্রেড: ১৩তম
৭. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ২
বেতন গ্রেড: ২০তম

আবেদনের শেষ তারিখ
২৩ ডিসেম্বর ২০২৫

নিয়োগ–সংক্রান্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাবিষয়ক বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের লিংক থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

Also read:পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২৭ পদের চাকরি পেতে আর কত অপেক্ষা
আরও পড়ুন