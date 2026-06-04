গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
নিয়োগ

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি, পদ ১৯

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে মোট ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৫ জুন ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক

অনুষদ, বিভাগ ও পদসংখ্যা:

বিজ্ঞান অনুষদ

পরিসংখ্যান–১

উদ্ভিদবিজ্ঞান–১

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ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ

অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং– ১

বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

২. পদের নাম: প্রভাষক

অনুষদ, বিভাগ ও পদসংখ্যা:

বিজ্ঞান অনুষদ

পরিসংখ্যান-৩

মনোবিজ্ঞান–২

উদ্ভিদবিজ্ঞান-১

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ

অর্থনীতি–২

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক–২

ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং–২

ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং–১

আইন অনুষদ

আইন বিভাগ–১

ইনস্টিটিউট

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ–২

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

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বয়সসীমা

স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের ৩২ বছর, এমফিল ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের ৩৪ বছর ও পিএইচডি ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের ৩৬ বছর। অধিকতর যোগ্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।

আবেদনের নিয়ম

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ১০ সেট আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফরম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.gstu.edu.bd থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

আবেদন ফি: ৬০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ জুন ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

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